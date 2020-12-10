Çorum'da restorasyonda ortaya çıktı gören şaşırdı! Suçluları burada öldürmüşler

Cephe ve silüet projesi: Çorum Kalesi’nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Şehrimiz için büyük bir projeyi daha ilmek ilmek işlemeye devam ediyoruz. Kalede mevcut yapılarımızın yıkımıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışmaların neticesinde aynı anda hem kalenin surları ile ilgili hem de cephe ve silüet proje çalışmaları da devam etmekte” dedi.