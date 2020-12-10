Çorum'da restorasyonda ortaya çıktı gören şaşırdı! Suçluları burada öldürmüşler
ÇORUM'da, 15'inci yüzyılda inşa edilen Çorum Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılıp, turizme kazandırılması için sürdürülen çalışmalarda ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı.
Çorum'da, 1571 yılında yapılan tarihi Çorum Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılması için 2016 yılında restorasyon çalışması başlattı. Projeyle kale içindeki 41 yapı, yaklaşık 10 milyon TL'ye kamulaştırıldı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca verilen onayın ardından Çorum Belediyesi'nce kamulaştırılan 41 yapının yıkımı tamamlandı.
Kale surları ile içerisindeki tescilli 3 yapı ise restore edilecek. Kaledeki restorasyon çalışmaları sırasında ilk günkü sağlamlığında olan orijinal burçlar ve zindan olarak kullanılan bölme ile suçluları asmakta kullanılan darağacı ortaya çıkarıldı.
Uzmanlar, turizme kazandırılması için yapılan çalışmalar sırasında her gün yeni bir yapı ile karşılaşıldığını belirtti.
Cephe ve silüet projesi: Çorum Kalesi’nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Şehrimiz için büyük bir projeyi daha ilmek ilmek işlemeye devam ediyoruz. Kalede mevcut yapılarımızın yıkımıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışmaların neticesinde aynı anda hem kalenin surları ile ilgili hem de cephe ve silüet proje çalışmaları da devam etmekte” dedi.