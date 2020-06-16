Çorum'da Puhu kuşları için taş ocağında çalışmalar durduruldu!

Kuş fotoğrafçısı Engin Bıyıkoğlu, puhu kuşunun baykuşgillerden olduğunu ve dağ ve ormanlarda yaşayan büyük bir kuş türü olduğunu söyleyerek "Çorum, kuş fotoğrafçıları için çok mümbit bir coğrafyaya sahip. Türkiye'nin dört bir yanından hatta dünyanın çeşitli yerlerinden Çorum'a kuş fotoğrafı çekmek için gelen fotoğraf sanatçıları var. Fotoğrafını çekmek istedikleri kuşların başında da puhu kuşu gelmektedir. Türkiye'de nadir görülen bu kuşlar, Çorum'un turizminin gelişimine de katkılar sağlamaktadır" diye konuştu.