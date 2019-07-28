Çorum'da pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı

ÇORUM'da, iki grup arasında çıkan kavgada Mustafa Esmer ve Umut Kurşunlu, pompalı tüfekle vurularak yaralandı. 2 yaralı hastanede teraviye alınırken, olay yerinden kaçan kimliği belirsiz 2 şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.