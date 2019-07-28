Çorum'da pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Çorum'da pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı

ÇORUM'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çorum'da pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı - Sayfa 1

ÇORUM'da, iki grup arasında çıkan kavgada Mustafa Esmer ve Umut Kurşunlu, pompalı tüfekle vurularak yaralandı. 2 yaralı hastanede teraviye alınırken, olay yerinden kaçan kimliği belirsiz 2 şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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Çorum'da pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı - Sayfa 2

Ulukavak Mahallesi Çevre Yolu Buharaevler kavşağında meydana gelen olayda; Mustafa Esmer ve Umut Kurşunlu, yanlarına gelen kimliği henüz bilinmeyen 2 kişiyle tartışmaya başladı.

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Çorum'da pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı - Sayfa 3

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri yanındaki pompalı tüfekle Esmer ve Kurşunlu'ya ateş açtı.

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Çorum'da pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı - Sayfa 4

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mustafa Esmer ve Umut Kurşunlu kanlar içinde yere yığılırken, 2 şüpheli, pompalı tüfeği olay yerinde bırakıp, kaçtı.

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