Çorum'da pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı
ÇORUM'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ÇORUM'da, iki grup arasında çıkan kavgada Mustafa Esmer ve Umut Kurşunlu, pompalı tüfekle vurularak yaralandı. 2 yaralı hastanede teraviye alınırken, olay yerinden kaçan kimliği belirsiz 2 şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
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Ulukavak Mahallesi Çevre Yolu Buharaevler kavşağında meydana gelen olayda; Mustafa Esmer ve Umut Kurşunlu, yanlarına gelen kimliği henüz bilinmeyen 2 kişiyle tartışmaya başladı.
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Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri yanındaki pompalı tüfekle Esmer ve Kurşunlu'ya ateş açtı.
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Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mustafa Esmer ve Umut Kurşunlu kanlar içinde yere yığılırken, 2 şüpheli, pompalı tüfeği olay yerinde bırakıp, kaçtı.
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