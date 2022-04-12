Çorum'da komşular arasında silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
ÇORUM'un İskilip ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Beyoğlan köyü Kıcıklar Mahallesi Erikli Bahçenin Dere mevkisinde bahçe komşusu olan iki aile arasında geçmişe dayanan anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek tarafların birbirini darbetmesinin ardından Ahmet F, oğlu Eyüp F. ve torunu A.E.F, Kaçmaz ailesine tüfekle ateş etti. 112 Acil Servis'e gelen çağrı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saçmaların isabet ettiği Yusuf Kaçmaz ile gelini Hanım Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Zeynep Kaçmaz ve Sedat Kaçmaz isabet eden saçmalar, Satı F, Meryem F. ve A.E.F. ise darp sonucu yaralandı.
Yusuf ve Hanım Kaçmaz'ın cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.