Çorum'da kaza yapan otomobil seyyar satıcıların arasına daldı
ÇORUM'da kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri ardından yol kenarındaki seyyar satıcıların arasına daldı. Kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Otomobil sürücüleri gözaltına alındı.
İhlas Haber Ajansı
ÇORUM’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri savrularak yol kenarındaki seyyar satıcılara çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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İddialara göre, Hüseyin D. yönetimindeki 05 KE 394 plakalı otomobil ile Elvan G. yönetimindeki 06 AU 0027 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı.
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Çarpışmanın etkisiyle Elvan G. yönetimindeki otomobil savrularak yapımı devam eden Belediye Hizmet Binası önündeki boş arsada bulunan seyyar satıcıların arasında daldı.
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Kazada şoför Hüseyin D. ile seyyar satıcılar A.D. ve Mustafa Bozok yaralandı.
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