Çorum'da 2016 yılında jandarma ekiplerinin, kaçak kazı yapan define avcılarından ele geçirdiği altın ve kıymetli taşlardan oluşan 40 parça takı ve süs objesi, Çorum Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Çorum Müzesi arkeologlarından Resul İbiş, "Bu eserlerden birçoğu arkeolojik olarak paha biçilemez eserlerdir. Ziyaretçilerimiz bu eserleri hayranlıkla inceliyor" dedi