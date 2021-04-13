Çorum'da kaçak define kazısında bulundu şimdi paha biçilemiyor! Altın ve taşlardan yapılmış
ÇORUM'da 2016 yılında jandarma ekiplerinin, kaçak kazı yapan define avcılarından ele geçirdiği altın ve kıymetli taşlardan oluşan 40 parça takı ve süs objesi, Çorum Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza ediliyor. O eserlere fiyat biçilemiyor....
Çorum'da 2016 yılında jandarma ekiplerinin, kaçak kazı yapan define avcılarından ele geçirdiği altın ve kıymetli taşlardan oluşan 40 parça takı ve süs objesi, Çorum Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Çorum Müzesi arkeologlarından Resul İbiş, "Bu eserlerden birçoğu arkeolojik olarak paha biçilemez eserlerdir. Ziyaretçilerimiz bu eserleri hayranlıkla inceliyor" dedi
Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla ele geçirilen altın taç, madalyon, küpe ve yüzükler, Çorum Müzesi'nin dördüncü katında Roma İmparatorluğu dönemine ait eserlerle özel vitrinde bir süre önce sergilenmeye başlandı.
Milattan önce 30 ile milattan sonra 395 yıllarına tarihlenen eserler, Çorum Müzesi'ndeki tarihsel yolculuğun en görkemli parçaları arasında yer alıyor.
Altın ve kıymetli taşlardan oluşmasının yanı sıra üzerindeki işlemeler ve yapıldığı döneme dair önemli ipuçları vermesi dolayısıyla "paha biçilemez" nitelikte olan takılar, ziyaretçilerden ilgi görüyor.