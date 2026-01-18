BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38

Çorum'da evde korkunç manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde ölü bulundu

|
Çorum'da evde korkunç manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Çorum'da bir çift, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Çorum'da evde korkunç manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Resim: 1

Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut'tan (64) bir süredir haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittikleri Dumlupınar 48. Sokak'taki evde çifti silahla vurulmuş halde buldu.

14
Çorum'da evde korkunç manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Resim: 2

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

24
Çorum'da evde korkunç manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Resim: 3

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başından vurulmuş halde bulunan karı-kocanın yaşamını yitirdiği belirlendi.

34
Çorum'da evde korkunç manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Resim: 4

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme başlattı.

44