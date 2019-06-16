Çorum'da eşini yaralayan kocadan şok sözler

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Çorum'da eşini yaralayan kocadan şok sözler

ÇORUM'da, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Asiye M.'yi (41), pompalı tüfekle bacaklarından yaralayan Abdullah M. (44), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Abdullah M., polisteki sorgusunda, "Amacım, yere ateş etmekti. Saçmalar ayaklarına isabet etti. Korkutmak için ateş açmıştım. Pişmanım" dedi.

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ÇORUM Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesinde meydana gelen olayda; Abdullah M., iddiaya göre, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Asiye M.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle bilinmeyen nedenle ateş açtı. Asiye M., tüfekten çıkan saçmaların bacaklarına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, Abdullah M. ise otomobille kaçtı.

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Çorum'da eşini yaralayan kocadan şok sözler - Sayfa 2

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asiye M., sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Asiye M.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

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Çorum'da eşini yaralayan kocadan şok sözler - Sayfa 3

Tüfek ve rambo bıçağıyla yakalandı

Olaydan sonra otomobille kaçan Abdullah M., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede, taş ocağı mevkisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Abdullah M.'nin otomobilinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı tespit edilen pompalı tüfeğin yanı sıra 'rambo' diye tabir edilen bıçak da ele geçirildi.

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Çorum'da eşini yaralayan kocadan şok sözler - Sayfa 4

"Öldürme kastım yoktu"

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Abdullah M., ilk ifadesinde, "Eşimle ayrılma aşamasındayız. Olayın olduğu gün ise sokakta yanına gittim. Amacım, yere ateş etmekti. Saçmalar, ayaklarına isabet etti. Öldürme kastım yoktu. Korkutmak için ateş açmıştım. Çok pişmanım" dedi.

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