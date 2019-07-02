Çorum'da dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Ölmeden önce araçtan inmek istemiş

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Çorum'da dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Ölmeden önce araçtan inmek istemiş

ÇORUM'da, boşanma aşamasındaki eşi Selim Şişman (25) tarafından otomobilde tabancayla başından vurularak öldürülen Gökcen Şişman’ın (20) olaydan saniyeler önce seyir halindeki otomobilden atlamaya çalıştığı anlara ilişkin görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, ayakkabısının teki düşen Gökçen Şişman'ın içeriye çekildiği, otomobilin önce duraksadığı ardından da hızla yoluna devam ettiği görülüyor.

Çorum'da dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Ölmeden önce araçtan inmek istemiş - Sayfa 1

Olay, pazar günü sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Zonguldak'ta oturan, 1 kız çocuğu annesi Gökcen Şişman, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Selim Şişman ile boşanma aşamasına gelince, 3 ay önce Çorum'a yerleşti. 

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Çorum'da dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Ölmeden önce araçtan inmek istemiş - Sayfa 2

Gökcen Şişman'ın kaldığı evin adresini öğrenen Selim Şişman, beraberinde aynı zamanda akrabası olan eşinin anne ve babasını da alarak, önceki gün kente geldi.

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Çorum'da dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Ölmeden önce araçtan inmek istemiş - Sayfa 3

Otomobille adrese giden aile, dışarıda beklemeye başladı. Bir süre sonra Gökcen Şişman, kızıyla evden çıktı. Bu sırada Selim Şişman, koşarak kızına sarılıp, otomobile oturttu. Gökcen Şişman ise başta otomobile binmek istemedi, ardından ailesini görünce araca girdi.

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Çorum'da dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Ölmeden önce araçtan inmek istemiş - Sayfa 4

Araçta Gökcen Şişman ile Selim Şişman konuşmaya başladı. Konuşma tartışmaya dönüşünce iddiaya göre, Selim Şişman, yanındaki tabancayla Gökcen Şişman'a ateş açtı, Mermilerin başına isabet ettiği Gökcen Şişman, kanlar içerisinde yığıldı.

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