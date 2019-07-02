Çorum'da dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Ölmeden önce araçtan inmek istemiş
ÇORUM'da, boşanma aşamasındaki eşi Selim Şişman (25) tarafından otomobilde tabancayla başından vurularak öldürülen Gökcen Şişman’ın (20) olaydan saniyeler önce seyir halindeki otomobilden atlamaya çalıştığı anlara ilişkin görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, ayakkabısının teki düşen Gökçen Şişman'ın içeriye çekildiği, otomobilin önce duraksadığı ardından da hızla yoluna devam ettiği görülüyor.
Olay, pazar günü sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Zonguldak'ta oturan, 1 kız çocuğu annesi Gökcen Şişman, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Selim Şişman ile boşanma aşamasına gelince, 3 ay önce Çorum'a yerleşti.
Gökcen Şişman'ın kaldığı evin adresini öğrenen Selim Şişman, beraberinde aynı zamanda akrabası olan eşinin anne ve babasını da alarak, önceki gün kente geldi.
Otomobille adrese giden aile, dışarıda beklemeye başladı. Bir süre sonra Gökcen Şişman, kızıyla evden çıktı. Bu sırada Selim Şişman, koşarak kızına sarılıp, otomobile oturttu. Gökcen Şişman ise başta otomobile binmek istemedi, ardından ailesini görünce araca girdi.
Araçta Gökcen Şişman ile Selim Şişman konuşmaya başladı. Konuşma tartışmaya dönüşünce iddiaya göre, Selim Şişman, yanındaki tabancayla Gökcen Şişman'a ateş açtı, Mermilerin başına isabet ettiği Gökcen Şişman, kanlar içerisinde yığıldı.