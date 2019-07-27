Çorum'da 10 porsiyon tavuklu pilav yiyene bin lira para ödülü
ÇORUM'da bir işletmeci, 10 porsiyon tavuklu pilav yemeyi başaran müşterilerine bin lira para ödülü verirken, yarışma anları ise, sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Çorum, Yeniyol Mahallesi, Gazi 1'inci Sokak’ta bulunan restoranın işletmecisi Burak Karaca, ‘Pilavını ye ödülünü al’ sloganıyla bir yarışma düzenledi. 10 porsiyon tavuklu pilav yiyen müşterilere bin lira para ödül verileceği duyurulurken, birçok kişi ödülü almak için işyerine müracaatta bulunuyor.
Yarışmaya katılanlardan ücret alınmıyor: Yoğun katılımın olduğu yarışmaya kayıtlarını yaptıran müşteriler, sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan yarışmada ise birbirleriyle kıyasıya yarışıyor. İşletmede, sadece 2 kişinin para ödülüne layık görüldüğü yarışmada, pilav yiyen katılımcılardan da ücret alınmıyor.
İşletmeci Burak Karaca, para ödülünü almanın basit olduğunu belirterek "Müşterilerimizin para kazanması aslında çok basit. Elbette bazı şartlarımız var. Şartlarımız ise gayet basit. 10 porsiyon pilav yiyebilen herkes bin lira para ödülü kazanıyor. Kazananlara da masanın üstünde bekletilen parayı hemen ödüyoruz. Süre sınırımız yok. İstediği zaman mola verebiliyor. Mola süresini kendisi ayarlıyor. Erkeklerde 10, kadınlarda ise 8 porsiyon. Yani 10 porsiyon yediğinde ise müşteri para ödülünü alıp gidiyor” dedi.
2 kişi kazanmış: 'Pilavını ye ödülünü al' yarışmasının 3 gün önce başladığını, müşterilerin yarışmaya yoğun ilgisi olduğunu anlatan Karaca, yarışmada sadece 2 kişinin belirtilen şartları yerine getirip bin lira para ödülü aldığını söyledi.