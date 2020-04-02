Coronavirüsten sonra video konferans uygulamalarına talep arttı
Korona virüs salgını ardından evlerine çekilen insanlar, Google'ın, Microsoft'un ve Zoom'un uygulamalarının bulunduğu video konferans platformlarını, 14-21 Mart'ta App Store ve Google Play uygulama dükkanlarından 62 milyon defa indirdi.
Yeni tip corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon, evden çalışma ve karantina tedbirleri,video konferans uygulamalarına olan talebi artırdı. "App Annie" araştırma şirketinin yayımladığı rapora göre, iOS, Android ve Windows platformlarında iş ve sosyal amaçlı video konferans uygulamalarını indirme sayıları mart ayında rekor düzeye ulaştı.
Aralarında Google'ın "Hangouts Meet", Microsoft'un "Teams" ve Zoom'un "Cloud Meetings" uygulamalarının bulunduğu video konferans platformları, sosyal izolasyon tedbirlerinin yoğunlaştığı 14-21 Mart'ta App Store ve Google Play uygulama dükkanlarından 62 milyon defa indirildi.
İndirme sayıları, önceki haftaya göre yüzde 45 artarken, 2019 haftalık ortalamasının ise yüzde 90 üzerine çıktı. Uygulamalar arasında Zoom Cloud Meetings, diğerlerinden açık ara farkla "en fazla indirilen uygulama" oldu.
Zoom, 2019 son çeyreğindeki indirilme ortalamasından ABD'de 14 kat, İngiltere'de 20 kat, Fransa'da 22 kat, Almanya'da 17 kat, İspanya'da 27 kat ve İtalya'da 55 kat fazla indirildi.