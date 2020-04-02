Coronavirüsten sonra video konferans uygulamalarına talep arttı

Yeni tip corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon, evden çalışma ve karantina tedbirleri,video konferans uygulamalarına olan talebi artırdı. "App Annie" araştırma şirketinin yayımladığı rapora göre, iOS, Android ve Windows platformlarında iş ve sosyal amaçlı video konferans uygulamalarını indirme sayıları mart ayında rekor düzeye ulaştı.



