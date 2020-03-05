Coronavirüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan: Şoka girdim
İRAN'da Koronavirüsü nedeniyle mahsur kalan genç oyuncu İlayda Akdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi verip neden Türkiye'nin İran'a yolladığı uçağa binmediğini açıkladı.
İranlı basketbolcu sevgilisini ziyaret için İran'a giden İlayda Akdoğan, Koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı. Tüm dünyayı saran Coronavirüs İran'da yayılmaya başlayınca Türkiye'ye uçuşlar iptal edildi. 107 kişinin öldüğü İran'da ev karantinasında olduğunu söyleyen Akdoğan, YouTube kanalından çektiği bir video ile İran'da neler yaptığını anlattı.
Oyuncu, çektiği videosunda İran'da yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Bir buçuk hafta kalmayı düşünüyordum ki, geri dönemeyeceğimi anlayınca kadar. Bazı kişiler 'Nasıl tahmin edemedin, sınırın kapanacağını, erkenden geri gelseydin' diye mesaj atmış. Biz Tahran'da değiliz. Tahran'a 7-8 saat uzaklıkta Gürgan'dayız.''
''Korona'nın burada olduğu biliyordum ama açıkçası virüsten çok korkmuyordum. Olursa da geçer iyileşirim diye düşünüyordum. Yaşıtlarımın çok kötü etkilenmediğini öğrendim. Arkadaşım bana sınırların kapatılacağını saat 17:00'de söyledi. Sınırların kapatacakları saat ise 20:00'di. Ben şoka girdim tabi. Herhangi bir uçağa yetişmem imkansızdı."
''Psikolojik olarak bunun sonu nereye varacak bilmiyorum. Burada vakit geçirmeyi sevsem de hayatım İstanbul'da... İstanbul'a gittiğimde 14 gün karantinada kalacağım. Benim etkilenmem önemli değil belki, araştırmalara göre ben atlatabilirim... Ya anne ve babama bulaşırsa..."