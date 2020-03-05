Coronavirüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan: Şoka girdim

''Korona'nın burada olduğu biliyordum ama açıkçası virüsten çok korkmuyordum. Olursa da geçer iyileşirim diye düşünüyordum. Yaşıtlarımın çok kötü etkilenmediğini öğrendim. Arkadaşım bana sınırların kapatılacağını saat 17:00'de söyledi. Sınırların kapatacakları saat ise 20:00'di. Ben şoka girdim tabi. Herhangi bir uçağa yetişmem imkansızdı."