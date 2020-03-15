Coronavirüs korkusuyla İngiltere Kraliçesi Elizabeth Buckingham'ı terk etti!

"Karantinaya alındılar": NTV'de yer alan habere göre 93 yaşındaki Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham'daki Windsor konutunda karantinaya alındılar. The Sun'ın verdiği habere göre ise, kralienin sağlık durumunu iyi olduğu, taşınmasının en doğru karar olduğu belirtildi.