Coronavirüs korkusuyla İngiltere Kraliçesi Elizabeth Buckingham'ı terk etti!
Çin'den tüm dünyayı hızla etkisi altına alan Coronavirüs tehdidi büyümeye devam ederken, Avrupa'da şiddetini arttırıyor. İngiletere'de 21 kişi hayatını kaybederken, Kraliçe Elizabeth de çalışanlarıyla birlikte Buckingham Sarayı'nı terk etme durumunda kaldı.
Dünyayı gün geçtikçe şiddetini arttırarak tehdit eden koronavirüs Çin'in Vuhan kentinden kısa bir süre içinde diğer ülkelere yayıldı. Virüsün çok kötü etkilediği Avrupa ülkesi İngiltere'de 1.143 vaka çıktı. Ölümlerin 24 saat içinde iki katına çıkması sonucu Kraliçe 2. Elizabeth önlem alarak sarayı çalışanlarıyla beraber terk etti.
"Karantinaya alındılar": NTV'de yer alan habere göre 93 yaşındaki Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham'daki Windsor konutunda karantinaya alındılar. The Sun'ın verdiği habere göre ise, kralienin sağlık durumunu iyi olduğu, taşınmasının en doğru karar olduğu belirtildi.
"Etkinlikler ertelendi": Cuma günü Kraliçe'nin yapması planlanan Cheshire ve Camden ziyaretleri virüs salgını nedeniyle başka bir tarihe ertelendi. Kraliçe'ye ayrıca her yıl mayıs ayında gerçekleştirdiği geleneksel bahçe partisini de hazirana ertelemesi tavsiye edildi.
Kraliçe, bu ayın başlarında, salgının görevleri yerine getirmeyi engellememesi gerektiği ve 'zorunlu hale getirilen tavsiyeler' olana kadar 'sakin kalarak hayata devam etmek gerektiği' açıklamasında bulundu.