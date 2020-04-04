Coronavirüs korkusunun getirdiği sağlık sorunlarına dikkat!
Coronavirüs kelimesini duymaya bile tahammülün kalmadığı bu dönemde her gün başka bir gelişme yaşanmasına bağlı olarak insanlar gergin bekleyişlerini sürdürürken hem psikolojik hem de fizyolojik olarak ortaya bazı sorunlar çıkıyor.İşte coronavirüsün yol açtığı o sorunlar...
Depresyon
Zaman geçtikçe vaka sayılarının artması, maruz kalınan haberlerin içerikleri, kendi çevremizde hasta olan ,olmayan bilgisi ve sosyal izolasyonu nasıl geçirdiğimize bağlı olarak depresif belirtiler ortaya çıkabiliyor. Yaşamı tehdit etme özelliğine sahip bir durum söz konusuyken bu tip belirtilerin ortaya çıkması olağan ve doğaldır.
Uyku problemi
Yaşanılan kaygıya bağlı olarak uykuya dalmada güçlük, uyku bölünmeleri ortaya çıkabilir, kabuslar artabilir, uyku kalitesi düşer. Özellikle yatmadan önce haberlere, sosyal medyadaki coronayla ilgili bilgilendirmelere bakıldıysa uykudaki bozukluk daha yoğun olabilir.
Yeme Bozukluğu
Yine kaygıya bağlı olarak iştahta artma azalma ortaya çıkabilir. Özellikle sosyal izolasyon dönemi ile beraber can sıkıntısı ve rutinin değişimine bağlı olarak duygusal iştahta artış gözlemlenir.
Etiketleme (Stigmatizasyon)
Maalesef bu salgınla beraber en sık karşılaştığımız ve birçoğumuzun düşüncelerine yerleşen bir etiketleme de oldu. Virüsün çıkış noktası olan ülkenin insanları başta olmak üzere hasta olan bireyleri etiketleme ve buna yönelik negatif bir bakış açısı ve söylemler ortaya çıktı. Bununla beraber sosyal izolasyon süreci ile beraber bu etiketlemelere 65 yaş üstü bireyleri de ekledik. Bu tip durumlarda bir suçlu bulmak olayın bilinmezliği ile baş etmede yardımcı oluyor gibi gelmekte ve hemen bu yola başvurmaktayız. Bundan kaçınmanın önemini unutmamak lazım. Tüm etiketlemeler için geçerli olmakla beraber özellikle konu sağlık olduğunda etiketlediğimiz bireyin ertesi günü biz olmayacağının garantisi de yok.