Corona virüsü anneden bebeğe mi geçiyor? Hamile öğretmen şoku

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, hamilelerin de korkulu rüyası oldu. Uzmanlar, hamilelerin COVID-19 enfeksiyonuna daha duyarlı olduklarını gösteren bir kanıt olmamasına rağmen, ciddi hastalıkların risklerini artırabileceği için çok dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Ali Gürsoy da, corona virüsünün hamileler ve doğacak bebekler üzerindeki etkilerini anlattı.