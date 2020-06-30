Corona virüste alpaka umudu! Bilim İnsanları duyurdu

"TÜM KANITLAR İNSANLARDA ÇOK İYİ ÇALIŞACAĞINI GÖSTERİYOR": “Mevcut corona virüs pandemisinin dünya nüfusu için ciddi sonuçları var. Aşılara, antikorlara ya da antivirallere hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyoruz. Nötralize edici antikorlar, enfeksiyonun erken aşamasında virüsün hücrelere girişini engelleyebilir ve ciddi hastalık geliştirme riski yüksek olan kişileri potansiyel olarak koruyabilir.”