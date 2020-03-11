Corona virüs sonrası herkes Contagion filmini izledi! Salgını böyle tahmin ettiler

9 yıl önce izleyiciyle buluşan Contagion filmi esrarengiz bir salgını konu aldı ve kadrosunda Matt Damon, Jude Law ve Gwyneth Paltrow gibi isimleri barındırdı. Contagion filmi konusuyla dünya ülkelerini olumsuz etkileyen Çin'in Vuhan kentinden yayılan Coronavirüse benzerliğiyle son günlerde en çok izlenen yapıtlardan oldu.