Corona virüs sonrası herkes Contagion filmini izledi! Salgını böyle tahmin ettiler
Tüm dünyaya hızla yayılan ve insanları çok kötü etkileyen Coronavirüs salgını şiddetini her geçen gün arttırırken, 9 sene önce izleyiciyle buluşan Contagion yeniden gündeme geldi. Coronadan sonra filmin izlenme oranında patlama yaptı.
9 yıl önce izleyiciyle buluşan Contagion filmi esrarengiz bir salgını konu aldı ve kadrosunda Matt Damon, Jude Law ve Gwyneth Paltrow gibi isimleri barındırdı. Contagion filmi konusuyla dünya ülkelerini olumsuz etkileyen Çin'in Vuhan kentinden yayılan Coronavirüse benzerliğiyle son günlerde en çok izlenen yapıtlardan oldu.
"En çok aranan yapıt oldu": ABD'de Apple mağazalarında indirime giren yapıtlardan olurken film şirketi yapımcısı, Warner Bros, filmin coronavirüsü ortaya çıkmadan önce kataloglarında 270. sırada bulunduğunu, virüs çıktıktan 3 ay sonra ise şirketin en çok aranan filmleri arasına girdiğini kaydetti.
Contagion filminin ilgi çekiciliği kılan yanı ise Coronavirüs salgını ile olan benzerliğinden gelmektedir. Filmde bir iş kadınını canlandıran Gwyneth Paltrow, Çin seyahati sırasında kaptığı esrarengiz ve öldürücü bir virüs sebebiyle yaşamını yitiriyordu.
Salgının Çin’den kapılan bir virüs dolayısıyla yayılması, corona virüsüyle aralarında bulunan benzerliklerden sadece biri. Filme olan ilgi Paltrow’un 26 Şubat’da uçaktaki maskeyle yaptığı Instagram paylaşımıyla da arttı.