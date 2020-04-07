Corona virüs sonrası dünyada neler değişecek? İşte fütüristlerin öngörüleri

"Kriz sonrasında "yeni normal" bizi bekliyor": DW'de yer alan habere göre, İşin karmaşık tarafı, iki toplumun asla aynı olmaması ve o toplumu oluşturan birey, aile, kavim, hükümet ve şirketlerin birbirlerinden çok farklı olması. Bothwell, "Tüm bu oluşumlar yeniliklere farklı hızlarda adapte olabilir ve senkronizasyon eksikliği uyuşmazlıklara yol açmaya devam eder. Bu da gelecekte 'şok' hissine kadar gider" diyor.