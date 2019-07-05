Çorlu'da yeğeninin kocasını öldürmüştü! Yeğenine 'Hakkını helal et' demiş

"Ayrılmadan önce Alperen'in babası ile Heykel Meydanı'nda karşılaştık. Melisa'yı sordum, o da beni tersleyip, 'Siz bu çocuğun ailesi değilsiniz. Bizi rahat bırakın' dedi. Ben de arada kırgınlık olmasın bizim yeğinimizle, dedim. Kendisi bana Melisa'yı bayramda Kıbrıs'a göndereceğini; ancak bunun maliyetli olduğunu, yol masrafı 30 bin TL verirsem göndereceğini söyledi. Uzun zamandır göremediğim yeğenimizi görmek ve hasretin sona ermesi için ertesi gün Alperen'in babası ile Kumyol Caddesi üzerinde bir yerde buluştuk. Kendisine 30 bin TL verdim ve Kıbrıs'a döndüm."