Çorba pişirirken yapılan bu hatalara dikkat!
Eğer evde çorba yaparken bu hataları yapıyorsanız aman dikkat, içilecek çorbalara yazık etmeyelim.Peki, o hatalar neler? İşte çorba pişirirken herkesin yaptığı 7 hata...
Kaşık türü önemli
Çorbanızın kıvamını iyi tutturabilmek için karıştırırken sadece kol kaslarınızı feda etmeniz maalesef yeterli değil. Çünkü
çorba, karıştırılırken sizin kullandığınız kaşık çeşidine önem veriyor. Çorbaların en sevdiği kaşık çeşidi ise tahta kaşık.
Yüksek ateşte kaynatmak
Çorbanızdaki malzemelerin eşit şekilde karışması ve ortaya eşsiz bir tat çıkması için daha yavaş bir pişirmesüresi gereklidir. Bu nedenle çorbanızı yüksek ateşte kaynatmaktan kaçının. Eğer bunu yaparsanız çorbanızdaki lezzetler, sıvı şekilde buharlaşarak fazla konsantre olabilir. Bunun yerine, ısıyı daha düşük bir sıcaklıkta tutun. Çorbanız daha lezzetli olacaktır.
Terbiyeyi bir anda, tek seferde döküyorsunuz
Terbiyenin dağılmasını istemiyorsanız çorbaya azar azar dökmelisiniz. Tek seferde, doğrudan döktüğünüz terbiye parçalara ayrılır ve kötü bir görünüme sahip olur.
Gereksiz Tuza Hayır
Çorba yapımında eğer, et ya da tavuk bulyonu kullanacaksanız bu, çorbayı yeterince lezzetlendirecektir. Dolayısı ile
çorbaya ek olarak tekrar tuz atmanıza gerek yoktur. Olur da tuz ayarını yine kaçırdıysanız çorbanın içerisine atacağınız çiğ
patatesin fazla tuzu emmesini sağlayabilirsiniz.