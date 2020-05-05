Çorba pişirirken yapılan bu hatalara dikkat!

Yüksek ateşte kaynatmak

Çorbanızdaki malzemelerin eşit şekilde karışması ve ortaya eşsiz bir tat çıkması için daha yavaş bir pişirmesüresi gereklidir. Bu nedenle çorbanızı yüksek ateşte kaynatmaktan kaçının. Eğer bunu yaparsanız çorbanızdaki lezzetler, sıvı şekilde buharlaşarak fazla konsantre olabilir. Bunun yerine, ısıyı daha düşük bir sıcaklıkta tutun. Çorbanız daha lezzetli olacaktır.