Çorak arazisini vahaya dönüştürdü! Ağrı Dağı eteklerinde 'yetişmez' diyenleri utandırdı
AĞRI Dağı eteklerindeki çorak arazi, vahaya dönüştü. Abdulkadir Ardin isimli vatandaş, 'burada yetişmez' diyenleri utandırdı.
Doğubayazıt ilçesine bağlı Örtülü köyündeki 5 bin 137 metre yüksekliğinde bulunan Ağrı Dağı eteklerinde meyve bahçesi kurmak isteyen Ardin, 2015 yılında buradaki 33 dönümlük çorak araziyi satın aldı.
Bölgede sondaj yaparak su bulan Ardin, daha sonra kum fırtınası ve rüzgarın yoğun olduğu bölgede arazisinin etrafını taş duvar örerek kapattı.
Sulama sistemini oluşturduktan sonra araziye meyve ağaçlar diken Ardin, 6 yıl önceki çorak araziyi adeta bir vahaya dönüştürdü.
Abdülkadir Ardin, çocukluğundan bu yana her zaman doğaya karşı bir hayranlık duyduğunu ve ağaçlarla dolu bir bahçe hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.