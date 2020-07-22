Çorak arazi 40 yılda ormana dönüştürüldü! İnanılmaz değişim

'40 YILDA ORMAN OLDU': Emekli orman teknikeri olan ve 1980'li yılarda Azak Deresi mevkiindeki ağaçlandırma çalışmasına katılan Hikmet Kaya, "Burası bomboş bir araziydi ve biran önce yeşillendirilmesi gerektiğini düşündük. Teraslama çalışması yaptık ve sonrasında 1 yaşındaki kızıl çam fidanlarını buraya diktik. Ardından bakımını sürekli yaptık. Çalışmaya başladığımız ilk dönem buranın fotoğrafını da çekmiştim. O zaman çorak bir arazi görünüyordu fotoğrafta. Şimdi aradan 40 yıl geçtikten sonra burası bir ormana dönüştü. Ben burayı her gördüğümde eski halini bildiğim için çok mutlu oluyorum. Bunu ben nasıl başardım diye kendimle de gurur duyuyorum. Bu ormanın oksijenini teneffüs ettiğimiz için ayrıca seviniyorum" dedi.