Çöplerden topladığı poşetlerle bakın neler yapıyor!

"Amacım, 46 bin kıyafet örmek"

Dünyayı büyüklerin kirlettiğini ifade eden Grey, çocuklara örnek olmak istediğini söyledi. İnsan hayatında plastiğin azaltılması gerektiğine dikkat çeken Grey, "Bu gerçekten çok zor. Ben de 30 gün boyunca plastiksiz yaşamaya çalıştım. 27’nci günümde pes ettim. Ama kilo da verdim, plastiksiz yaşam için de çantamda plastik olmayan çok şeyler taşıdım. Poşetlerden 100 tane kıyafet ördüm. Amacım; çöp poşetlerden 46 bin kıyafet örmek" diye konuştu.