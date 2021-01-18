Çöpe atılıyordu! Düzce'de şimdi fiyatı dudak uçuklatıyor virüse iyi geliyor
DÜZCE'de eskiden üreticilerin değerini bilmediği propolisin şimdi kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor.
Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), arıların en kıymetli ürünlerinden propolisi bölgeye tanıtmayı başardı. Bir zamanlar üreticilerin çöpe attığı üründen şimdi paraya para demiyorlar.
Yığılca ilçesinde bulunan Hoşafoğlu bölgesinde, doğanın içine kurulan ve adeta üs haline gelen merkezden arıcılık sektörüne yön verilirken, bölge halkının da yüksek miktarda gelir elde etmesine de katkı sağlanıyor.
Araştırma ve geliştirme: Yapılan bilimsel çalışmalar ve arı ürünleri hakkında bilgi veren DAGEM Müdürü Doçent Doktor Meral Kekeçoğlu, “Araştırma merkezimizde bulunan uygulama kovanlarımızda daha çok arı ürünleri ve arıcılık sektörünün sorunlarına yönelik projeler yürütüyoruz. Temel hedefimiz burada araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bölgeye ve ülke arıcılığına katkı sağlayacak projeler yürütmektir." dedi.
AR-GE çalışmaları: Arı ürünleriyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Kekeçoğlu "Özellikle arıcılık faaliyetleri yönünden Düzce’ye, Düzce halkına kalkınma odaklı misyon farklılaşması çerçevesinde bölgesel kalkınmaya destek verecek projeler üretiyoruz. Arıcının ürettiği arı ürünlerini katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmeye yönelik araştırma projeleri yapıyoruz. Propolis, polen, bal ve arı sütünün yanı sıra yeni nesil arı ürünlerini katma değere dönüştürecek AR-GE çalışmaları yapıyoruz. " diye konuştu.