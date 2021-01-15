Çöp karıştırırken görüntülendi! Eski modeli gören tanıyamadı
Bir döneme damgasını vuran eski model Loni Willison'un son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Sadece birkaç yıl önce uzun sarı saçları, pahalı giysileri ve bakımlı görüntüsüyle objektiflere yansıyan eski model Loni Willison bu sefer California'da çöpleri karıştırırken görüntülendi. Bir zamanların ünlü modelini görenler tanıyamadı.
Gri bir tayt, beyaz kazak ve siyah bir mont giyen 37 yaşındaki Willison'ın bütün eşyasını da bir tekerlekli arabayla yanında taşıdığı görüldü.
Bir süredir evsiz olan Loni Willison'ın ayağında ayakkabı olmadığı sadece kırmızı- beyaz renkli çoraplarla dolaştığı da gözden kaçmadı.
Bir dönem ünlü fitness dergilerinin kapakları için modellik yapan Willison 2016'dan bu yana evsiz. Eski model zaman zaman California çevresinde çöpleri karıştırırken ya da sokaklarda uyurken görüntüleniyor.