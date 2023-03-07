Çöp evde bulunmuştu! Cem Muhammed'in ifadesi ilk kez ortaya çıktı: Yaşadığı dehşeti tek tek anlattı!
BURSA'da, kaçırdığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (10) çöp evdeki kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar, 27 yıl hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. Acar savunmasında, zorla alıkoyma gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi. İddianamede, Cem Muhammet'in Antalya'da alınan ifadesine de yer verildi. Küçük çocuğun ifadesindeki detaylar kan dondurdu. İşte detaylar...
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesinde meydana gelen olayda, Kamuran Pınar Acar'ın oturduğu apartman dairesini kira borcunu ödemediği gerekçesiyle tahliye eden icra ekipleri çöp evle karşılaşınca belediye ekiplerine haber verdi.
Bir gün sonra eve telizliğe gelen belediye temizlik ekipleri evde kilitli tutulan bir odada çöplerin içerisinde bir erkek çocuğu ile karşılaştı. Bitkin saçları ve tırnakları uzamış halde bulunan Cem Muhammed A. isimli erkek çocuğu 112 ambulansıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından soruşturma başlatan Bursa polisi çocuğun annesinin Kamuran Pınar Acar'ın Antalya'daki kız kardeşi Yasemin A. olduğunu tespit etti. Kamuran Pınar Acar'ın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli odada tuttuğu belirlendi. Yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar Acar, 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklanarak Bursa Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Cem Muhammet A., Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Antalya'ya, annesinin yanına gönderildi. Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp, Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan Cem Muhammet, tedavisinin ardından Sevgi Evi'ne yerleştirildi.