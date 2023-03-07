Çöp evde bulunmuştu! Cem Muhammed'in ifadesi ilk kez ortaya çıktı: Yaşadığı dehşeti tek tek anlattı!

Olayın ardından soruşturma başlatan Bursa polisi çocuğun annesinin Kamuran Pınar Acar'ın Antalya'daki kız kardeşi Yasemin A. olduğunu tespit etti. Kamuran Pınar Acar'ın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli odada tuttuğu belirlendi. Yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar Acar, 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklanarak Bursa Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu.