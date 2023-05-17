Çöp ev skandalında yeni gelişme! 3 çocuk çıplak halde bulunmuştu: Anne ve babanın ifadesi ortaya çıktı!

Hiperaktif oldukları için üzerlerinde bir şey bırakmıyorlardı. Bu nedenle çıplak dolaşmışlar’’

Olay günü eşinin de evde olduğunu belirterek savunmasına devam eden sanık Ahmet S., ‘’Ben sabah çocuklara yumurta da yapmıştım. İşten geldiğimde ise eşim temizlik malzemesi almak için dışarı gitmişti. Bu sırada polis gelmiş. Çocuklar hiperaktif çocuklardı. Hiperaktif oldukları için üzerlerinde bir şey bırakmıyorlardı. Bu nedenle çıplak dolaşmışlar, aslında kıyafetleri vardı fakat biz o kıyafetleri atmıştık, bir kısmını da atacaktık çünkü hepsi kirlenmişti.