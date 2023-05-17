Çöp ev skandalında yeni gelişme! 3 çocuk çıplak halde bulunmuştu: Anne ve babanın ifadesi ortaya çıktı!
Eyüpsultan’da çöp ev olduğu iddia edilen adreste 3 çocuğun çıplak halde bulunmasına ilişkin anne ve baba hakim karşısına çıktı. Baba savunmasında, ‘Hiperaktif oldukları için üzerlerinde bir şey bırakmıyorlardı bu nedenle çıplak dolaşmışlar’’ derken, anne ağlayarak, ‘’En küçük oğlum emiyordu. Acıktığını hissederdim anneyim ben. Göğüslerim sızlıyordu. Çok pişmanım’’ dedi.
Eyüpsultan'da 25 Ocak 2023'de çöp ev olduğu iddia edilen adreste R.S. (8), E.C.S. (5) ve U.S.'nin (3) çıplak halde bulunmasına ilişkin anne Merve S. ve baba Ahmet S.’nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 12.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Merve S. ile Ahmet S., tarafların avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.
‘’Eşimle evdeki çöpler konusunda tartıştığımız doğrudur, eşim yetemiyordu’’
Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet S., ‘’Daha önceki hatalarımızdan dolayı evin çöp ev olduğu doğrudur. Olaydan önce eşimle evdeki çöpler konusunda tartıştığımız doğrudur, eşim yetemiyordu. Ondan temizlemesini istemiştim o da ‘ben nasıl temizleyeceğim’ dedi bu şekilde tartışmıştık.
Sonrasında 10 gün kadar gitti, çocuklara ben baktım. Eşimin terk etmesi gibi bir şey yok, daha sonra geldi. Ben de 3 çocuğu alıp gitmesini, evi kendimin temizleyeceğimi söyledim ancak 12 saatten fazla çalıştığım için zaman bulamadım, evi temizleyemedim’’ dedi.
Hiperaktif oldukları için üzerlerinde bir şey bırakmıyorlardı. Bu nedenle çıplak dolaşmışlar’’
Olay günü eşinin de evde olduğunu belirterek savunmasına devam eden sanık Ahmet S., ‘’Ben sabah çocuklara yumurta da yapmıştım. İşten geldiğimde ise eşim temizlik malzemesi almak için dışarı gitmişti. Bu sırada polis gelmiş. Çocuklar hiperaktif çocuklardı. Hiperaktif oldukları için üzerlerinde bir şey bırakmıyorlardı. Bu nedenle çıplak dolaşmışlar, aslında kıyafetleri vardı fakat biz o kıyafetleri atmıştık, bir kısmını da atacaktık çünkü hepsi kirlenmişti.