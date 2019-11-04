Colorado Nehri'ni aratmayan Tunceli Munzur Vadisi'nde rafting keyfi!
TUNCELİ'de, bir dönem terör olaylarının sıklıkla yaşandığı yerlerden biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı, 4 mevsim yapılan raftingle Türkiye'nin bu alandaki spor merkezi haline geldi. Munzur Vadisi Colorado'yu aratmıyor.
Uluslararası Rafting Federasyonu'nun, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Munzur Nehri'nin geçtiği 36 kilometrelik uluslararası rafting parkuru ilan etmesiyle, yılın her mevsimi kente akın eden turistler rafting yapmanın keyfini çıkarıyor. İki yıl öncesine kadar yılda ortalama 700 bin aracın giriş yaptığı Tunceli'ye, bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 4 milyon araç giriş yaptı.
Türkiye'nin en iyi rafting parkuruna sahip olan Munzur Vadisi Milli Parkı içinde geçen Munzur Çayı, şu an Türkiye'de en önemli rafting merkezlerinin başında yer alıyor.
Geçtiğimiz yıl Munzur Vadisi'nde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'ndan sonra Haziran ayında Türkiye'de ilk kez Dünya Rafting Şampiyonası gerçekleştirildi.
Tunceli'de yaklaşık 3 yıldır valilik görevini yürüten Tuncay Sonel, kentin turizmde daha ileri bir seviyeye gelmesi için su ve doğa sporları alanında büyük yatırımlar gerçekleştirdi.