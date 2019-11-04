Colorado Nehri'ni aratmayan Tunceli Munzur Vadisi'nde rafting keyfi!

Uluslararası Rafting Federasyonu'nun, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Munzur Nehri'nin geçtiği 36 kilometrelik uluslararası rafting parkuru ilan etmesiyle, yılın her mevsimi kente akın eden turistler rafting yapmanın keyfini çıkarıyor. İki yıl öncesine kadar yılda ortalama 700 bin aracın giriş yaptığı Tunceli'ye, bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 4 milyon araç giriş yaptı.