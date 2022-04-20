Çöl tozu ve mevsim bozukluğu çiçekleri yıktı milyarlarca arı telef oldu!

“18 yıldır böyle mevsim görmedim, petekler boş kaldı”

Bu yıl gördükleri mevsimsel geçişlerini 18 yıldır yaşamadıklarını söyleyen Gümüş, bu yıl iklimi kadar kötü bir iklim yaşamadıklarını ifade etti. Gümüş şunları söyledi: “Geçen yıl arılarımız polene iyi giderdi şu an ise polene az gelir geliyor ve gelişme yok. Mevsimsel geçişlerde şuanda sıkıntı yaşıyoruz, Adana bölgesinden Diyarbakır’a kadar arıcılar sitem ediyor."