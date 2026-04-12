“Çöl sıcakları” için tarih verildi! Kavurucu hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklık artışı öncesinde olası risklere karşı 38 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bugün Marmara, Ege ve Batı Akdeniz dışındaki bölgelerde yağış beklenirken; Hatay, Erzurum, Şırnak ve Hakkari gibi illerde yağışların yer yer kuvvetli kar ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Özellikle Doğu Anadolu’da kar yağışının şiddetini artırması beklenirken, iç kesimlerde zirai don riskine karşı çiftçiler ve yetkililer bir kez daha uyarıldı.