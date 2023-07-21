Çöl sıcakları etkili oluyor: Termometreler 45 dereceyi gördü! Şemsiyesi olmayan güneşe karşı böyle önlem aldı
Turizm kenti Antalya’da, çöl sıcaklıklarının ikinci dalgası etkili olmaya başladı. Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sıcak havadan şemsiye ve kartonla korunmaya çalışırken, Meteoroloji sıcaklığın bu seviyelerde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.
Temmuz ayının girmesiyle hava sıcaklığının yüksek seyretmeye başladığı Antalya’da son 10 gündür ise termometreler 40 derece ve üzerine gösteriyor.
Önümüzdeki 3 gün ikinci sıcak hava dalgasının etkili olacağı Antalya’da özellikle pazar gününe dikkat çekildi.
Pazar günü 45 derece sıcaklığın ölçüleceği kentte, saat 11.00 iie 16.00 arasında yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmaması uyarısı yapıldı. İçine girilen Afrika 2. sıcak hava dalgasının hafta ortasına kadar etkili olması bekleniyor.
Antalya’da sıcak havada dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yoğunluğun az olduğu görülürken, denize inenlerin ise sadece turistler olduğu gözlemlendi.