Çöl çekirgeleri yine istila edecek bakın hangi ülkeler etkilenecek

Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken Afrika ülkeleri, ikinci bir çekirge istilasına hazırlanıyor. Uzmanlar, ikinci dalganın birincisinden 20 kat daha büyük olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Tüm dünya koronavirüs ile baş etmeye çalışırken çekirge sürüleri bakın hangi ülkeleri tehdit edecek.