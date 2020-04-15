Çöl çekirgeleri yine istila edecek bakın hangi ülkeler etkilenecek
Afrika'da gıda güvenliğini tehdit eden çöl çekirgelerinin 70 yılın en şiddetli haliyle ikinci kez Afrika'daki bir çok ülkeyi istila edecek.
Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken Afrika ülkeleri, ikinci bir çekirge istilasına hazırlanıyor. Uzmanlar, ikinci dalganın birincisinden 20 kat daha büyük olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Tüm dünya koronavirüs ile baş etmeye çalışırken çekirge sürüleri bakın hangi ülkeleri tehdit edecek.
Çöl çekirgeleri Afrika'da gıda güvenliğini tehdit ediyor. Dünyayı yeni tip koronavirüs salgını tehdit ederken Afrika, yiyecek krizine yol açacak çekirge istilasını bekliyor.
Etiyopya başta olmak üzere Afrika ülkeleri ikinci bir çekirge istilasına hazırlanıyor.
İlk istila yetkililer tarafından 70 yılın en kötüsü olarak tanımlanırken Birleşmiş Milletler uzmanları, ikinci dalganın birincisinden 20 kat daha büyük olabileceği konusunda uyarılarını sürdürüyor.