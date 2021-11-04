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Çoklu organ nakli oldu ilk kez görüntülendi! Hakan Taşıyan son hali şaşırttı

Çoklu organ nakli oldu ilk kez görüntülendi! Hakan Taşıyan son hali şaşırttı

Ekim 2020'de karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvuran şarkıcı Hakan Taşıyan'ın son hali şaşırttı.

Çoklu organ nakli oldu ilk kez görüntülendi! Hakan Taşıyan son hali şaşırttı

Ankara Şehir Hastanesi'nde '3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası' nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, geçen yıl hastanede karaciğer ile böbrek nakli olan ve 7 ay süren tedavisinin ardından yaklaşık 5 ay önce taburcu edilen şarkıcı Hakan Taşıyan da katıldı. 

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Çoklu organ nakli oldu ilk kez görüntülendi! Hakan Taşıyan son hali şaşırttı

Taşıyan, organ naklinin kendisine umut ışı olduğunu ve yeniden hayata döndüğünü belirterek, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım." dedi. 

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Çoklu organ nakli oldu ilk kez görüntülendi! Hakan Taşıyan son hali şaşırttı

"Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım" diyen Taşıyan "Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım. Gönülden sevindirelim. İnsanları tekrar hayata bağlayalım" ifadelerini kullandı.

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Çoklu organ nakli oldu ilk kez görüntülendi! Hakan Taşıyan son hali şaşırttı

Taşıyan "Canı gönülden gönüllü olan bütün insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha aydın olalım. Çok hassas bir konudur. Allah bizleri sevdiklerimizden ayırmasın." dedi.

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