Çoklu organ nakli oldu ilk kez görüntülendi! Hakan Taşıyan son hali şaşırttı

Ankara Şehir Hastanesi'nde '3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası' nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, geçen yıl hastanede karaciğer ile böbrek nakli olan ve 7 ay süren tedavisinin ardından yaklaşık 5 ay önce taburcu edilen şarkıcı Hakan Taşıyan da katıldı.