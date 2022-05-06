'Çok zorlu günlerden geçiyoruz' diyen Mahsun Kırmıgül isyan etti: Çürümüş olan...
Aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül, son paylaşımıyla olay oldu.
Geçtiğimiz haftalarda avukat eşi Ece Binay'dan tek celsede boşanan ve evliliğinin ihanet yüzünden sonra erdiği konuşulan Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Parasız insanın adam yerine konulmadığını söyleyen Kırmızıgül, Instgram hesabından adeta isyan etti.
"Çok zorlu günlerden geçiyoruz" diyen Kırmızıgül "Eskiden insanlar hayata kattıkları ile ölçülürken, şu bozuk düzende tamamen kazandığınıza göre size saygı duyuyorlar." dedi
Kırmızıgül "Çürümüş olan şu hayatta istersen allame-i cihan ol, gelirin iyi değilse en yakınların bile seni adam yerine koymazlar." diye konuştu.