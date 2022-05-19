Çok zor olacak aman dikkat! 3 gün sürecek sıkıntılar kapıda: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Her dedikleri çıkan astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Güneş ile Pluton arasında güçlü bir etkileşim olacak. Etki süresi +/- 3 gün. Destek beklenilen her konuda, karizma sahibi, güçlü kişilerden gizli destekler alabilirsiniz.
Gizli özel konulara eğilebilirsiniz: Bugünler işlerinizi büyük bir gizlilik içinde yürütebilirsiniz, gizli anlaşmalar yapabilir, hayatınıza dair gizli özel konulara eğilebilirsiniz.
Haksızlık etmeyin: Başarı konusunda kendinize yapabileceğiniz bir baskı durumu söz konusu olabilir, kendinize çok fazla haksızlık etmeyin.
Rahatlıkla eğilebilirsiniz: Çevrenizde, yapılması gereken değişiklikler, tamirat, tadilat, temizleme işleri gibi konulara rahatlıkla eğilebilirsiniz. Bir sorunun derinine ve kökenlerine inmek için oldukça iyi bir zamandır.