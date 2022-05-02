Çok zor geçecek aman dikkat! Dolar bombası geldi sıradışı olacak: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Her dedikleri çıkan astroloji uzmanları Dinçer Güner ve Hande Kazanova'dan bu haftayla ilgili önemli uyarılar geldi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Birlikte olduğumuz kişiyle iletişimimizde nezaketi yakalayabilmek pek kolay olmayabilir. Küçük sebeplerden gerginlikler yaşanabilir, bazen de bencillikler yüzünden problemler ortaya çıkabilir.
Samimi ilişkiler: Elbette havadaki bu çocuksu enerji sebebiyle küçük kaprisler karşımızdakine sevimli de görünebilir. Samimi ilişkiler kurabilmek için ortam oluşabilir.
Cesur davranabiliriz: Koç burcu ilk adımı atmayı sevdiği için biriyle tanışmak konusunda daha cesur davranabiliriz. Aklımıza koyduğumuz birini elde edebilmek için de gerekli gördüğümüz mücadeleye girmek isteyeceğiz.
Astroloji uzmanı Hande Kazanova burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Ay Boğa burcundayken haftaya giriş yapıyoruz ama öğle saatleri itibariyle Ay İkizler burcuna geçecek ve maddi konular hayatınızda önemli olacak. Kazanımlarımız, sabit koşullar, hayatın keyfini, tadını tuzunu çıkarma gibi etkiler devrede olabilir.