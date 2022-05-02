Çok zor geçecek aman dikkat! Dolar bombası geldi sıradışı olacak: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Astroloji uzmanı Hande Kazanova burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Ay Boğa burcundayken haftaya giriş yapıyoruz ama öğle saatleri itibariyle Ay İkizler burcuna geçecek ve maddi konular hayatınızda önemli olacak. Kazanımlarımız, sabit koşullar, hayatın keyfini, tadını tuzunu çıkarma gibi etkiler devrede olabilir.