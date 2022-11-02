Çok zekiyim diyenler buyrun! Resimde kaç karpuz var kimse ilk tahminde bilemedi

Bu resimde kaç karpuz olduğunu bilen kişi 10 saniye ile dünya rekoru kırdı. Araştırmalar, beyninizi zor bulmacalarla ne kadar çok çalıştırırsanız, o kadar zeki olduğunuzu gösteriyor. Bu optik illüzyon resmine yakından bakın. Görselde kaç karpuz olduğunu bulmaya çalışın.