Çok zekiyim diyenler buyrun! Resimde kaç karpuz var kimse ilk tahminde bilemedi
Son günlerde sosyal medyada herkes birbirine bu zeka testini yolluyor. Arkadaşının kaç dakika bulacağını merak ediyor. Araştırmalar da diyor ki beyninizi ne kadar zorlarsanız o kadar akıl gücünüz genişler. Haydi o zaman beyinlerimizi zorlayalım bu fotoğrafta kaç karpuz var bilin bakalım...
Ortamlarda çok zekiyim diyenler buyrun testimize... Sizler için beyninizin sınırlarını zorlayacak, ilginç bir zeka testi hazırladık. Tadına doyamadığımız karpuz bu kez midemizi değil beynimizi çalıştıracak.
Bu resimde kaç karpuz olduğunu bilen kişi 10 saniye ile dünya rekoru kırdı. Araştırmalar, beyninizi zor bulmacalarla ne kadar çok çalıştırırsanız, o kadar zeki olduğunuzu gösteriyor. Bu optik illüzyon resmine yakından bakın. Görselde kaç karpuz olduğunu bulmaya çalışın.
300 kişiyle yapılan bir deneyde yalnızca 1 kişi 10 saniyede resimde kaç karpuz olduğunu bilerek rekor kırdı. İnsan zekasına meydan okuyan bu zeka testinde resimdeki karpuz sayısını bulabilecek misin?
İlk başta parçaları birleştirmek çok zor görünebilir. Ama resme dikkatli bakarsanız, aslında kaç bütün karpuz olduğunu görebilirsiniz.