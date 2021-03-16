Çok yüksek riskli Konya'da pavyon baskını! Konyalı pavyondan vazgeçemiyor

İşletmeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 23 kişi, canlı müzik ve alkol eşliğinde eğlenirken yakalandı. İş yerinin daha önce de mühürlendiği belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske ile sosyal mesafeye uymayan 23 kişiye, 144 bin 900 lira ceza uygulandı.