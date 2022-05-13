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'Çok üzüldüm' diyen Oryantal Didem Kınalı isyan etti: Tuvalette gördüğüm...

'Çok üzüldüm' diyen Oryantal Didem Kınalı isyan etti: Tuvalette gördüğüm...

Henüz 10 yaşında sahne almaya başlayan, 'Oryantal Didem' olarak adını tüm Türkiye'ye duyuran Didem Kınalı, önceki gece sahne öncesi mubabirlerin sorularını yanıtladı.

'Çok üzüldüm' diyen Oryantal Didem Kınalı isyan etti: Tuvalette gördüğüm...

Didem Kınalı önceki gece sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. 

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'Çok üzüldüm' diyen Oryantal Didem Kınalı isyan etti: Tuvalette gördüğüm...

Kendisinin tahsis ettiği özel araç içinde soruları yanıtlayan Kınalı kiracısından dert yandı. 

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'Çok üzüldüm' diyen Oryantal Didem Kınalı isyan etti: Tuvalette gördüğüm...

Kınalı muhabirlere “Kiracım 30- 40 bin lira kira bedeli olan evime 2600 lira kira veriyor." ifadelerine yer verdi.

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'Çok üzüldüm' diyen Oryantal Didem Kınalı isyan etti: Tuvalette gördüğüm...

Kınalı "Bu ay sözleşmesi bitti . Ama hala çıkmıyor bir de başkasına kiraya veriyor" diyerek sitem etti.

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