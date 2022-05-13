'Çok üzüldüm' diyen Oryantal Didem Kınalı isyan etti: Tuvalette gördüğüm...
Henüz 10 yaşında sahne almaya başlayan, 'Oryantal Didem' olarak adını tüm Türkiye'ye duyuran Didem Kınalı, önceki gece sahne öncesi mubabirlerin sorularını yanıtladı.
Didem Kınalı önceki gece sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.
118
Kendisinin tahsis ettiği özel araç içinde soruları yanıtlayan Kınalı kiracısından dert yandı.
218
Kınalı muhabirlere “Kiracım 30- 40 bin lira kira bedeli olan evime 2600 lira kira veriyor." ifadelerine yer verdi.
318
Kınalı "Bu ay sözleşmesi bitti . Ama hala çıkmıyor bir de başkasına kiraya veriyor" diyerek sitem etti.
418