'Çok utandım' deyip ilk kez itiraf etti! Ezgi Eyüboğlu'nun Halit Ergenç'le yaşadıkları olay oldu
Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Halit Ergenç ile ilgili başından geçenleri anlatması herkesi şaşırttı.
Zorlu PSM YouTube kanalında seyirci karşısına çıkan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programının bu haftaki konuğu Ezgi Eyüboğlu oldu. Payitaht Abdülhamid dizisinin ilk iki sezonunda Melike (Ahsen) olarak rol alan 32 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu oyunculuk kariyerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu.
Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Ezgi Eyüboğlu programda anlattıkları seyirciyi hayrete düşürdü.
Sanatla oldukça ilgili bir aile içerisinde büyüyen oyuncu, 'bir evin bir kızı' olma hissiyatının sosyal hayat içerisinde bazı dezavantajlar da yaratabildiğini ifade etti.
Eyüboğlu "Bir evin bir kızı olarak büyüyünce ister istemez ailede ilgi odağı haline geliyorsunuz. Ama sosyal hayatta aynı ilgiyi bulamayınca ‘Ee ben ilgi odağıydım. Burada neden ilgi odağı değilim’ durumu olabiliyor" sözleri stüdyodakileri kahkahaya boğdu.