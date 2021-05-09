Çok uluslu tatbikata Türkiye'den önemli katkı

Tatbikatla ortak savunma anlayışı çerçevesinde, Karadeniz ve Balkanlar bölgesinde meydana gelebilecek düşmanca faaliyetler ve bir saldırıya yönelik olarak ABD ordusunun büyük çaplı muharip bir kuvveti süratli şekilde yığınaklama kabiliyetinin gösterilmesi amaçlanıyor.