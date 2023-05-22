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Çok uluslu "Defender Europe 2023" tatbikatı Arnavutluk’ta tanıtıldı

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Çok uluslu "Defender Europe 2023" tatbikatı Arnavutluk’ta tanıtıldı

ABD, NATO müttefikleri ve ortak ülkeler arasında hazırlık ve birlikte çalışabilirlik oluşturmak için tasarlanmış, ABD Avrupa Komutanlığınca yönetilen çok uluslu "Defender Europe 2023" tatbikatı Arnavutluk’ta tanıtıldı.

Çok uluslu "Defender Europe 2023" tatbikatı Arnavutluk’ta tanıtıldı

Başkent Tiran'da düzenlenen etkinliğe Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Başbakan Edi Rama, bakanlar, üst düzey yetkililer katıldı. Etkinlik kapsamında çeşitli askeri araç ve mühimmat sergilendi.

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Çok uluslu "Defender Europe 2023" tatbikatı Arnavutluk’ta tanıtıldı

Bugün başlayan ve 23 Haziran'da sona erecek tatbikata, 20'den fazla ülkeden 17 bin asker katılıyor.

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Çok uluslu "Defender Europe 2023" tatbikatı Arnavutluk’ta tanıtıldı
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Çok uluslu "Defender Europe 2023" tatbikatı Arnavutluk’ta tanıtıldı
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