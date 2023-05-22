Çok uluslu "Defender Europe 2023" tatbikatı Arnavutluk’ta tanıtıldı
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ABD, NATO müttefikleri ve ortak ülkeler arasında hazırlık ve birlikte çalışabilirlik oluşturmak için tasarlanmış, ABD Avrupa Komutanlığınca yönetilen çok uluslu "Defender Europe 2023" tatbikatı Arnavutluk’ta tanıtıldı.
Başkent Tiran'da düzenlenen etkinliğe Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Başbakan Edi Rama, bakanlar, üst düzey yetkililer katıldı. Etkinlik kapsamında çeşitli askeri araç ve mühimmat sergilendi.
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Bugün başlayan ve 23 Haziran'da sona erecek tatbikata, 20'den fazla ülkeden 17 bin asker katılıyor.
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