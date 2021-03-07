Çok tehlikeli savaş oyunu! Jetler havalandı hedef Türkiye...

Türkiye'nin yeni Doğu Akdeniz hamlesiyle etekleri tutuşan Yunanistan hem diplomasi hem de askeri alanda yanıt vermek için adım atıyor. Yunan savaş gemisi İsrail limanına yanaşırken, Fransız uçak gemisi komutanı Yunan fırkateynine çıktı. Aynı anda denizaltılar harekete geçti, savaş uçakları kalkış yaptı.