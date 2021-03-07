Çok tehlikeli savaş oyunu! Jetler havalandı hedef Türkiye...
ABD ve Fransa'nın Yunanistan'la birlikte Türkiye'ye karşı giriştiği gözdağında, Fransız filo komutanı Yunan fırkateynine çıktı. Bir diğer Yunan savaş gemisi de İsrail limanına yanaştı.
Türkiye'nin yeni Doğu Akdeniz hamlesiyle etekleri tutuşan Yunanistan hem diplomasi hem de askeri alanda yanıt vermek için adım atıyor. Yunan savaş gemisi İsrail limanına yanaşırken, Fransız uçak gemisi komutanı Yunan fırkateynine çıktı. Aynı anda denizaltılar harekete geçti, savaş uçakları kalkış yaptı.
Türkiye'nin Mısır'la deniz yetki alanlarını belirleyen bir anlaşma imzalayabileceğini açıklaması Doğu Akdeniz'deki fay hatlarını yerinden oynattı, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hemen telefona sarılıp Mısır lideri Abdulfettah Sisi'yi aradı.
Atina yönetimi, bununla da kalmayıp Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı yarın Kahire'ye gönderiyor. Güney Kıbrıs'ı da ziyaret edecek Dendias, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü ve Petrol Bakanı'yla görüşmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz'den çıkarılacak doğalgazı Avrupa'ya taşımak için Türkiye'yi devre dışı bırakmayı hedefleyen ancak projesi büyük darbe alan Atina, Mısır'ın 18. sahadaki Türk hakimiyetini tanımasıyla yeniden oyun kurmaya çalışıyor.