Çok sayıda ilimizde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi! İşte o şehirler

BARTIN

Bartın’da etkili olan kar yağışının devam etmesiyle birlikte Ulus ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu.

Ulus Kaymakamlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerimizin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 22.12.2021 tarihinde (Çarşamba günü) ilçemiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir."

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan hamile veya engelli personeller de tatil süresince izinli sayılacak.