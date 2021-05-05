Çok sayıda helikopter uçak ev araba arazi... Bill Gates ve Melinda Gates anlaşmaya vardı
Boşanmaya karar veren 65 yaşındaki Bill Gates ile 56 yaşındaki eşi Melinda Gates mal paylaşımında anlaşmaya vardı.
27 yıldır evli olan ve 3 çocukları bulunan çiftten Bill Gates, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda boşanacaklarını açıkladı. Ünlü çift, paylaşımlarında "Bir çift olarak gelişme imkanımızın kalmadığına inanıyoruz. İlişkimize dair uzunca düşündükten sonra evliliğimizi sonlandırmaya karar verdik" dedi.
1980'lerde Melinda Gates'in Microsoft'ta çalışmaya başlamasıyla tanışan çiftin üç çocuğu var. Birlikte yönettikleri Bill & Melinda Gates Vakfı ise dünya çapında aşılama gibi alanlarda milyarlarca dolarlık bağışlarıyla biliniyor. Gates ailesi yatırımcı Warren Buffet ile milyarderleri, servetlerinin çoğunu bağışlama konusunda cesaretlendiren kampanyalar yürütüyordu.
Forbes dergisine göre serveti 124 milyar dolar olan Gates dünyanın en zengin dördüncü kişisi. Bill Gates serveti, 1970'lerde kurduğu ve bugün dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft'a borçlu.
Çiftin Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımda, birlikte yönettikleri vakfın misyonuna inanmaya devam ettikleri ve bu alandaki faaliyetlerini sürdürecekleri yer aldı. Çift bu süreçte özel hayatlarına saygı gösterilmesini de talep etti.