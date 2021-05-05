BIST 1.417
DOLAR 8,35
EURO 10,04
ALTIN 476,79

Çok sayıda helikopter uçak ev araba arazi... Bill Gates ve Melinda Gates anlaşmaya vardı

Çok sayıda helikopter uçak ev araba arazi... Bill Gates ve Melinda Gates anlaşmaya vardı

Boşanmaya karar veren 65 yaşındaki Bill Gates ile 56 yaşındaki eşi Melinda Gates mal paylaşımında anlaşmaya vardı.

Çok sayıda helikopter uçak ev araba arazi... Bill Gates ve Melinda Gates anlaşmaya vardı

27 yıldır evli olan ve 3 çocukları bulunan çiftten Bill Gates, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda boşanacaklarını açıkladı. Ünlü çift, paylaşımlarında "Bir çift olarak gelişme imkanımızın kalmadığına inanıyoruz. İlişkimize dair uzunca düşündükten sonra evliliğimizi sonlandırmaya karar verdik" dedi.

112
Çok sayıda helikopter uçak ev araba arazi... Bill Gates ve Melinda Gates anlaşmaya vardı

1980'lerde Melinda Gates'in Microsoft'ta çalışmaya başlamasıyla tanışan çiftin üç çocuğu var. Birlikte yönettikleri Bill & Melinda Gates Vakfı ise dünya çapında aşılama gibi alanlarda milyarlarca dolarlık bağışlarıyla biliniyor. Gates ailesi yatırımcı Warren Buffet ile milyarderleri, servetlerinin çoğunu bağışlama konusunda cesaretlendiren kampanyalar yürütüyordu.

212
Çok sayıda helikopter uçak ev araba arazi... Bill Gates ve Melinda Gates anlaşmaya vardı

Forbes dergisine göre serveti 124 milyar dolar olan Gates dünyanın en zengin dördüncü kişisi. Bill Gates serveti, 1970'lerde kurduğu ve bugün dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft'a borçlu. 

312
Çok sayıda helikopter uçak ev araba arazi... Bill Gates ve Melinda Gates anlaşmaya vardı

Çiftin Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımda, birlikte yönettikleri vakfın misyonuna inanmaya devam ettikleri ve bu alandaki faaliyetlerini sürdürecekleri yer aldı. Çift bu süreçte özel hayatlarına saygı gösterilmesini de talep etti. 

412