Çok net bir tahmin dedi, ilk kez duyurdu! Geçen seneki asgari ücreti de bilmişti

Peki, nasıl bunu matematikleştirebiliriz? Şöyle; geçen sene Merkez Bankası'nın 8 Kasım'da açıkladığı son enflasyon raporu vardı ve geçen sene sadece tahmin açıklıyordu Merkez Bankası ve bize dedi ki geçen senenin Kasım ayında önümüzdeki yıl yani 2025 yıl sonu için minimum yüzde 16 bekliyorum, maksimum yüzde 26 bekliyorum, bunlar benim tahmin bantlarım, benim hedefim aslında tam hedef olarak da nitelendirilmiyordu ama piyasa böyle okuyordu, yüzde 21 demişti. Peki, geçen sene kaç yapıldı asgari ücrete zam? Yüzde 30. Peki neye göre yapıldı? Beklenen enflasyona göre yapıldı. Peki bu beklenen enflasyonda orta nokta yüzde 21 mi baz alındı yoksa yüzde 26 mı? Hayır, yüzde 26. Neden? Çünkü Merkez Bankası bize son yıllarda şunu söylüyor; evet ben size bir tahmin aralığı veriyorum, altı 21, üstü 26, hedef olarak da piyasaya hedefim 21, bunun tam ortasını açıklıyorum, ama siz beni değerlendirirken üst banttan değerlendirin, çünkü çok fazla belirsizlik var, enflasyon yüksek, o nedenle başarılı olup olmadığım yönünde değerlendirmenizi üst bantta yapın. Ve biz de dedik ki geçen sene Merkez Bankası'nın aslında hedefi yüzde 21 değil 2025, yüzde 26. Üst bant üzerinden değerlendirdik ve üstü kapalı aslında evet asgari ücret bir biliyorsunuz komisyon, işçi tarafı var, işveren tarafı var ve hükümet tarafı var. Hani hükümet burada bir miktar hakem rolü oynuyor olsa da aslında genel olarak şöyle bir tablo vardı; enflasyonla mücadele ettiğimiz bir yıldayız, bu nedenle mümkün mertebe asgari ücreti ve diğer ücretleri gerçekleşen enflasyona göre değil de beklenen enflasyona göre... Peki, beklenen enflasyon hedefi kaç? 21. Üst bant kaç? 26. 26'nın üzerine + 4 puan refah payı eklenerek yüzde 30 belirlendi. Dolayısıyla dendi ki yani üstü kapalı tabii yani piyasanın algıladığı okuduğu buydu; biz beklenen enflasyona yüzde 4'lük bir refah payı koyarak beklenen enflasyona göre bir zam yaptık dendi. Şimdi bu yıl da ben aynı senaryoyu bekliyorum"