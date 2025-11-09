Çok net bir tahmin dedi, ilk kez duyurdu! Geçen seneki asgari ücreti de bilmişti
Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlar asgari ücret zammı ile ilgili ortaya çıkacak yeni rakamı merakla bekliyor. Bir yandan enflasyonla ilgili gelişmeler yaşanırken diğer yandan da yeni asgari ücret konusunda tahminler de gelmeye devam ediyor. Son olarak ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz canlı yayında asgari ücret zammı için minimum ve maksimum oran verdi. İşte detaylar...
Asgari ücret ne kadar olacak sorusu milyonların gündeminde. Yıl sonunun yaklaşmasıyla beraber en çok merak edilen konu asgari ücret zam oranı olurken yeni asgari ücret rakamı için nefesler de tutulmuş durumda. Bir yandan enflasyondaki gidişat ve beklentiler tartışılırken bir yandan da asgari ücret ile ilgili tahminler konuşuluyor. Son olarak uzman isimden çarpıcı değerlendirmeler geldi.
"BU YIL DA AYNI SENARYOYU BEKLİYORUM"
TV100 canlı yayınında asgari ücret değerlendirmelerini aktaran ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:
"Benim genel beklentim aslında ekonomi yönetiminin yol haritası üzerinden gidecek. Yani bunlar benim tahminlerim değil, ekonomi yönetimi ne yapabilir, onun üzerinden aslında tahminlerimi aktaracağım. Şimdi öncelikle geçen seneye gidelim. Yani 2024 yılının başında, ana yol haritası, asgari ücreti belirlemede beklenen enflasyona göre zam yapmak oranında oldu.
Peki, nasıl bunu matematikleştirebiliriz? Şöyle; geçen sene Merkez Bankası'nın 8 Kasım'da açıkladığı son enflasyon raporu vardı ve geçen sene sadece tahmin açıklıyordu Merkez Bankası ve bize dedi ki geçen senenin Kasım ayında önümüzdeki yıl yani 2025 yıl sonu için minimum yüzde 16 bekliyorum, maksimum yüzde 26 bekliyorum, bunlar benim tahmin bantlarım, benim hedefim aslında tam hedef olarak da nitelendirilmiyordu ama piyasa böyle okuyordu, yüzde 21 demişti. Peki, geçen sene kaç yapıldı asgari ücrete zam? Yüzde 30. Peki neye göre yapıldı? Beklenen enflasyona göre yapıldı. Peki bu beklenen enflasyonda orta nokta yüzde 21 mi baz alındı yoksa yüzde 26 mı? Hayır, yüzde 26. Neden? Çünkü Merkez Bankası bize son yıllarda şunu söylüyor; evet ben size bir tahmin aralığı veriyorum, altı 21, üstü 26, hedef olarak da piyasaya hedefim 21, bunun tam ortasını açıklıyorum, ama siz beni değerlendirirken üst banttan değerlendirin, çünkü çok fazla belirsizlik var, enflasyon yüksek, o nedenle başarılı olup olmadığım yönünde değerlendirmenizi üst bantta yapın. Ve biz de dedik ki geçen sene Merkez Bankası'nın aslında hedefi yüzde 21 değil 2025, yüzde 26. Üst bant üzerinden değerlendirdik ve üstü kapalı aslında evet asgari ücret bir biliyorsunuz komisyon, işçi tarafı var, işveren tarafı var ve hükümet tarafı var. Hani hükümet burada bir miktar hakem rolü oynuyor olsa da aslında genel olarak şöyle bir tablo vardı; enflasyonla mücadele ettiğimiz bir yıldayız, bu nedenle mümkün mertebe asgari ücreti ve diğer ücretleri gerçekleşen enflasyona göre değil de beklenen enflasyona göre... Peki, beklenen enflasyon hedefi kaç? 21. Üst bant kaç? 26. 26'nın üzerine + 4 puan refah payı eklenerek yüzde 30 belirlendi. Dolayısıyla dendi ki yani üstü kapalı tabii yani piyasanın algıladığı okuduğu buydu; biz beklenen enflasyona yüzde 4'lük bir refah payı koyarak beklenen enflasyona göre bir zam yaptık dendi. Şimdi bu yıl da ben aynı senaryoyu bekliyorum"