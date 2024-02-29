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Çok nadir görülüyor! Duyan sahile koştu, Bursa'da yaşandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Çok nadir görülüyor! Duyan sahile koştu, Bursa'da yaşandı

Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı.

Çok nadir görülüyor! Duyan sahile koştu, Bursa'da yaşandı

Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.

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Çok nadir görülüyor! Duyan sahile koştu, Bursa'da yaşandı

Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.

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Çok nadir görülüyor! Duyan sahile koştu, Bursa'da yaşandı

Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.

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Çok nadir görülüyor! Duyan sahile koştu, Bursa'da yaşandı
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