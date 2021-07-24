'Çok mutluyum' deyip Ebru Yaşar konuştu: Bu anların tadını çıkaralım

Pandemi dönemini maddi açıdan nasıl geçirdiği sorulan Ebru Yaşar "Pandemi döneminde kimse hiçbir sektör bizde para kazanamadı. Ama hayat devam ediyor bir şekilde ayaktayız. Ve sanatçılar öncüdür. Ben şarkılarımı yapmayı söylemeye ve üretmeye devam ettim. Bakıldığında sektörde herkes sıkıntı yaşadı." dedi.