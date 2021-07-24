'Çok mutluyum' deyip Ebru Yaşar konuştu: Bu anların tadını çıkaralım
43 yaşındaki sevilen sanatçı Ebru Yaşar konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Yeni albümü 'Gel de Sevme' ile dinleyicileriyle buluşan Ebru Yaşar, bayramın 3. günü Bodrum'da sahne aldı. Ünlü şarkıcı, sahneye çıkmadan önce açıklamalarda bulundu.
Bayram mesajı veren Yaşar, "İyi bayramlar, hoş geldiniz. Neredeyse iki yıla varan ayrılıktan sonra beraberiz. Aynı atmosferi paylaşıyoruz, çok mutluyum. Hep beraber böyle mutlu mesut hayatımıza devam edelim. Ben de aşılarımı oldum." dedi.
Karantina döneminde çalıştığını belirten Yaşar, "Pandemide durmadım, single yaptım, albüm yaptım. Şimdi tabii ki sahnede olmak istiyorum. Sevenlerim sağ olsunlar konserlerimi hınca hınç dolduruyorlar." ifadelerini kullandı.
Pandemi dönemini maddi açıdan nasıl geçirdiği sorulan Ebru Yaşar "Pandemi döneminde kimse hiçbir sektör bizde para kazanamadı. Ama hayat devam ediyor bir şekilde ayaktayız. Ve sanatçılar öncüdür. Ben şarkılarımı yapmayı söylemeye ve üretmeye devam ettim. Bakıldığında sektörde herkes sıkıntı yaşadı." dedi.