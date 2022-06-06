Çok kuvvetli yaz sağanakları geliyor! Meteoroloji uyardı listede İstanbul da var bu saate dikkat

TÜRKİYE Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Yurt genelinde hafta boyunca sağanak yağışlar görülecek. İstanbul için saat de verildi. İşte yapılan son açıklama ve bölge bölge son durum...