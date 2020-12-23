Çok kuvvetli olacak! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde hava çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Sinop, Tokat, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde yağış tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor.